CEF informa que serviço bancário em lotéricas será retomado A Caixa Econômica Federal (CEF) informou no final da tarde, em nota oficial, que foi suspensa a sentença que proibia serviços bancários nas lotéricas. Conforme a nota, a desembargador federal Valdemar Capeletti, da 4ªTurma do Tribunal Regional Federal da 4ªRegião, de Porto Alegre, concedeu efeito suspensivo da decisão da juíza da 6ª Vara Federal de Porto Alegre, Ana Inês Algorta Latorre, que impedia a prestação de alguns serviços bancários pelas lotéricas. A decisão da juíza Inês Algorta determinava a suspensão dos serviços de saques ou depósitos em conta corrente e poupança, assim como dos pagamentos dos benefícios sociais do governo. A Caixa informa que com a nova decisão todas as atividades das lotéricas continuam a ser desempenhadas normalmente.