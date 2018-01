CEF já liberou R$ 5,3 bilhões para o crédito imobiliário A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Maria Fernanda Coelho, disse nesta segunda-feira que a instituição já liberou R$ 5,3 bilhões em crédito imobiliário este ano (até sexta-feira). O valor corresponde ao total disponibilizado pela Caixa para o setor no ano de 2002 e é recorde para o primeiro semestre. A meta da Caixa para o ano é liberar R$ 10,3 bilhões para o crédito imobiliário. No ano passado, a instituição financiou R$ 9 bilhões para o setor. Segundo Maria Fernanda, a meta deste ano será facilmente alcançada "e talvez até seja necessário ampliar o orçamento disponível para habitação". De acordo com ela, o sistema financeiro, incluindo os bancos privados, deverão emprestar mais de R$ 18 bilhões em crédito imobiliário este ano, valor que também será recorde histórico. Em discurso na sede do Sindicato da Indústria Construção Civil do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio) ela lembrou que o setor da construção civil cresceu 7% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, e foi um dos setores que impulsionou o aumento do Produto Interno Bruto (PIB).