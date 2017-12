CEF lança 1º cartão Mastercard do banco estatal de fomento A Caixa Econômica Federal (CEF) assinou convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para emitir o cartão de crédito do banco estatal de fomento. Segundo o presidente do banco, Guido Mantega, é a primeira instituição com a bandeira Mastecard. Até agora, só havia cartões com a bandeira Visa, entre os quais Bradesco e Banco do Brasil. Outra vantagem apontada pelo presidente da instituição, Jorge Mattoso, é o relacionamento que a CEF tem com pequenas e médias empresas. Segundo Mattoso, os clientes da CEF já podem ter acesso ao crédito via cartão do BNDES tanto na Internet quanto nas agências. O cartão se destina apenas a pessoas jurídicas para aquisição de máquinas e equipamentos. Conforme dados do BNDES, foram emitidos até agora 22 mil cartões de crédito, com linha de crédito abertas no valor de R$ 350 milhões. O saldo utilizado no momento, porém, é de apenas R$ 15 milhões. Os prazos de financiamento variam entre 12, 18 e 24 meses, com juros fixados previamente. A taxa varia a cada mês e toma como referência os juros dos títulos públicos federais (LTNs). Neste mês de dezembro, as operações estão sendo fechadas com juros de 1,42% ao mês. Segundo simulação do presidente da CEF, uma operação de R$ 50 mil com prazo de 12 meses, gera uma prestação mensal de R$ 4.497,00. Se o prazo for de 18 meses, a prestação cai para R$ 3.123,11 por mês.