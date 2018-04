CEF lança conta para quem não utiliza bancos A Caixa Econômica Federal inicia na semana que vem a fase experimental da Conta Eletrônica Caixa Aqui. Essa nova modalidade de conta é voltada para o público que não possui acesso ao sistema bancário. A primeira experiência foi realizada em Tuiuti, no Estado de São Paulo, onde várias contas foram abertas. A experiência foi estendida a mais outros Estados e, em junho, esse novo tipo de conta deverá estar disponível para todo o País. A Conta Eletrônica Caixa Aqui é uma conta corrente simplificada e movimentada apenas por meio do cartão magnético, dispensando os talões de cheque e tarifas bancárias, desde que obedecidos os limites de transações. A conta permite a realização de saques, depósitos e consultas de saldo tanto nas agências como nos correspondentes bancários da Caixa, chamados de Caixa Aqui, instalados em farmácias, padarias e outros pontos comerciais. Esses correspondentes já estão em mais de 1.400 municípios que não contam com rede bancária. A Conta Eletrônica poderá ser aberta, a partir de junho. Funcionários da Caixa farão visitas periódicas aos correspondentes bancários e realizarão a abertura das contas, que poderão ter apenas um titular.