CEF lança títulos de capitalização para imóveis A Caixa Econômica Federal (CEF) lança nesta terça-feira seus títulos de capitalização para imóveis. O anúncio deve ser feito na sede do banco, em Brasília, pelo diretor de Desenvolvimento Urbano da CEF, Aser Cortines, e pelo superintendente de Capitalização da Caixa Seguros, Edmílson Gama. Espera-se que sejam apresentados três tipos de títulos, cujos recursos captados serão investidos em financiamento imobiliário. Os contratantes vão concorrer a sorteios mensais de cartas de crédito. O presidente da CEF, Valdery Albuquerque, declarou, na semana passada, que parte do dinheiro poderá ser usado no financiamento de imóveis para famílias de baixa renda. Originalmente, os títulos de capitalização seriam um dos instrumentos para financiar a classe média, desassistida pelo banco desde agosto de 2001, quando o crédito imobiliário com recursos próprios foi suspenso para famílias com renda mensal superior a R $ 2 mil. Desde março, são aguardadas ações do banco para alavancar o financiamento para essa camada da população. Em janeiro, a CEF deu o primeiro passo, ao abrir uma linha de financiamento com recursos do FAT, destinadas a famílias de classe média. O elevado valor das parcelas, contudo, desestimulou os interessados e despertou críticas no mercado. Com isso, novas condições de crédito foram adotadas a partir de 2 de maio, como o aumento do prazo de pagamento e do comprometimento de renda. O mercado ainda aguarda o anúncio de dois outros instrumentos: a poupança programada, cujo prazo de depósito compulsório seria estendido, e o consórcio de imóveis. O primeiro estimularia os negócios com imóveis usados. Já o consórcio seria a outra alternativa da classe média para adquirir sua casa. Venda de imóveis A Caixa Econômica Federal abriu mais uma concorrência pública para a venda de imóveis no Estado de São Paulo. As agências já dispõem do Edital de Venda com as características das casas e apartamentos oferecidos. Também é possível obter os detalhes no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. O cronograma da concorrência é o seguinte: período de validade e entrega das propostas: até 04.06.2002; data de abertura das propostas: 07.06.2002; divulgação do resultado: 14.06.2002. Os interessados poderão pleitear financiamento ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS. Para isso, devem se dirigir a qualquer agência da Caixa para tomar conhecimento das condições. Para usar o saldo do FGTS na aquisição, é necessário o enquadramento nas regras do Sistema Financeiro de Habitação e do próprio Fundo de Garantia.