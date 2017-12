CEF lança três fundos mútuos para privatização A Caixa Econômica Federal (CEF) lança hoje três fundos mútuos de privatização. O objetivo é possibilitar a compra de ações com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), permitindo ao investidor realizar todas as etapas do negócio - verificar saldo, fazer investimento e sacar o valor nas condições previstas - em uma única visita a uma das 1.919 agências da CEF. As aplicações poderão ser feitas da próxima segunda-feira até o dia 31 deste mês. A CEF admite que quer captar metade dos R$ 3,1 bilhões que foram direcionados pelo FGTS para aplicação em ações. Veja abaixo, as características dos produtos: Fundo Taxa de adm. Aplicação Fundo Caixa FMP - FGTS Petrobrás I 3% ao ano Inicial até R$ 999,00 Fundo Caixa FMP - FGTS Petrobrás II 2,25% ao ano de R$ 1.000,00 até R$ 9.999,00 Fundo Caixa FMP - FGTS Petrobrás III 1,50% ao ano supera os R$ 10 mil Produto para a compra de ações da Petrobras com recursos próprios Os interessados em comprar os papéis da Petrobras, e que não tenham saldo em conta do FGTS, podem aplicar seus recursos próprios em fundos de ações da Petrobras. Na caixa, o fundo é o Caixa FITVM - Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários. Assim como nos fundos mútuos de privatização de todas as instituições, nesse caso também será concedido o desconto de 20% para os valores investidos pelo período mínimo de 12 meses. Nesse fundo da CEF, o valor mínimo da aplicação é de R$ 300,00, e o máximo, R$ 1.000,00.