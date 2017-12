CEF lançará programa para microcrédito no segundo semestre O vice-presidente da Caixa Econômica Federal, João Carlos Garcia, afirmou hoje que a instituição será um dos grandes bancos no Brasil a trabalhar fortemente com microcrédito. "Estamos fazendo estudos e essas taxas serão bastante pequenas," destacou o vice-presidente da instituição. Segundo ele, o programa que vai conceder crédito, basicamente, para a população de baixa renda, pequenos empreendedores e empreendedores informais, deverá estar em funcionamento pleno já no segundo semestre deste ano. "Estamos com alguns pilotos, mas queremos trabalhar em rede, com a massificação do microcrédito já no segundo semestre", destacou Garcia. O vice-presidente da instituição destacou que a CEF está em negociações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), objetivando uma fonte de recursos proveniente dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Pelas contas de João Carlos Garcia, os recursos desse programa devem ser da ordem de R$ 200 milhões. "Dá para se trabalhar, hoje, no mínimo, com R$ 200 milhões, que é um volume elevado para experiência de microcrédito". Financiamento habitacional Além de falar de microcrédito, Garcia disse que a instituição conta hoje com um orçamento razoável de financiamento tanto na área comercial quanto na área habitacional e de saneamento. "Estamos com mais de R$ 5,3 bilhões para financiamento habitacional, sendo que há uma novidade em relação ao governo passado. Destinamos hoje 64% para imóveis novos e 33% para imóveis usados", destacou. Segundo ele, o governo Lula inverteu a lógica do que estava sendo praticado no governo passado, que direcionou mais de 60% dos recursos para imóveis usados e 33% para imóveis novos. "A maior parte do nosso orçamento de R$ 5 bilhões é para construção de novas unidades. Com isso, fomentaremos o ciclo na economia de geração de emprego, renda e de produção de materiais", reiterou.