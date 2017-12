CEF não apresentou proposta e greve deve ser ampliada A negociação entre a Executiva Nacional dos Bancários e a direção da Caixa Econômica Federal, será retomada somente na segunda-feira, às 11h, informou o comando da greve. Como ainda não foi possível formular uma proposta que pudesse ser avaliada, a Executiva Nacional dos Bancários orienta a manutenção da greve nas assembléias convocadas para este domingo e realização de novas assembléias na segunda, no final do dia, com objetivo de avaliar uma eventual proposta da empresa ou reforçar a continuidade da greve. Segundo Vagner Freitas, presidente da Confederação Nacional dos Bancários (CNB/CUT), o movimento de greve para a segunda-feira deve ser ampliado e fortalecido. "Os funcionários da Caixa estão demonstrando disposição de luta, parando a maior parte das unidades", afirmou o sindicalista.