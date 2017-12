CEF: novo número do atendimento telefônico O número do telefone do serviço de atendimento ao público da Caixa Econômica Federal, na grande São Paulo, o disque caixa, mudou para 4196-6601. Esse serviço presta informações sobre PIS, FGTS, cartão do cidadão, habitação, loterias e todos os produtos comerciais da caixa e funciona de segunda a sexta-feira das 7 às 22h.