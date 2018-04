CEF: prestação da casa própria cairá 4% A prestação inicial de financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal (CEF), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), baixará 4% com a ampliação dos prazos de pagamento. A partir de 2 de maio, o prazo será aumentado dos atuais 150 meses para 168 meses, e o comprometimento de renda subirá de 25% para 30%. Se optar pelo parcelamento máximo, o consumidor pagará menos por mês, mas pagará um ano e meio a mais de prestações. "A queda da prestação é razoável", afirmou o consultor técnico Anecir Scherre, da Diretoria de Desenvolvimento Urbano da CEF. Segundo Scherre, a estimativa baseia-se nas mesmas taxas de juros praticadas atualmente. O crédito habitacional com recursos do FAT foi aberto em 2 de janeiro. Voltado para famílias com renda mensal superior a R$ 2 mil, o programa sofre críticas dos incorporadores imobiliários, sobretudo em relação ao menor prazo de pagamento. Pelas linhas convencionais da CEF, suspensas no ano passado e baseadas em recursos da caderneta de poupança, os empréstimos eram financiados em até 240 meses. Devido ao menor período de amortização, as prestações iniciais do programa do FAT chegavam a ser 40% maiores que a de operações semelhantes pela poupança, desestimulando diversos interessados. Renda Um estímulo adicional, segundo Scherre, é a ampliação do comprometimento de renda de 25% para 30%. Embora não haja estimativas de quantas famílias serão beneficiadas pela medida, a CEF entende que isso incorporará novos contratos à carteira. Scherre informou, ainda, que não há mais possibilidade de ampliar o prazo do programa do FAT. "Chegamos ao limite; além dele, teremos problemas de fluxo de caixa", declarou. O consultor explicou que o empréstimo de R$ 1 bilhão do FAT, que viabilizou a linha de crédito, tem prazo de 180 meses para amortização, a partir da liberação da primeira parcela de R$ 200 milhões, ocorrida em janeiro. Por isso, a CEF concluiu que o mais prudente era encurtar um pouco o prazo para os tomadores finais, a fim de evitar problemas de caixa. Scherre disse que, para ampliar o prazo para 168 meses, o banco jogou com todo seu limite de planejamento. "Não temos mais margem", acrescentou. Aprovações Desde que foi aberto, em janeiro, o crédito habitacional conta com cerca de R$ 100 milhões em operações com análise de risco de crédito aprovada. Isso significa que o tomador já conta com sua carta de crédito, mas ainda busca um imóvel para comprar. "Geralmente, os contemplados demoram de 60 a 90 dias para localizar o imóvel", disse. Scherre observou que o volume não pode ser considerado pequeno, porque a linha só financia imóveis novos (com até 180 dias de Habite-se) ou em construção. Além disso, o consultor afirma que já uma certa demora até que os agentes imobiliários desenvolvam produtos voltados para a linha do FAT.