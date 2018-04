CEF propõe desconto para prestações de até R$ 37 Os mutuários da Caixa Econômica Federal (CEF) com prestações de até R$ 37 podem quitar seus contratos de financiamento habitacional, mediante o pagamento à vista de valor equivalente a cinco ou 20 prestações. De acordo com o presidente da Emgea - empresa pública responsável pela cobrança dos débitos dos mutuários da CEF -, Gilton Pacheco, o valor máximo a ser pago será de R$ 740 e os mutuários que se encaixam neste perfil já podem procurar as agências da CEF. A proposta atinge 5.076 mutuários no total, cujo saldo devedor soma R$ 131 milhões. Para os contratos com cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), é necessário fazer o pagamento de cinco prestações para colocar fim ao contrato. Já os outros contratos de financiamento - sem cobertura do FCVS - só poderão ser quitados com o pagamento de valor equivalente a 20 prestações. Gilton Pacheco explica que a proposta de desconto abrange contratos antigos cujo custo de administração pela Emgea é maior do que o valor recebido pelos mutuários. Depois de uma análise desses contratos, segundo ele, chegou-se à conclusão de que a quitação minimizaria os prejuízos dos financiamentos imobiliários da CEF e seria mais vantajosa para a Emgea. "São contratos que apresentam déficit mensal. Os encargos são altos e o valor arrecadado, inferior. São R$ 252 mil de gastos frente a R$ 112 mil recebidos todo o mês."