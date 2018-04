CEF quer ampliar prazo de financiamento de imóveis A Caixa Econômica Federal (CEF) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC) querem aumentar de 14 para 20 anos o prazo para os financiamentos à classe média para compra de imóvel novo com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Com o prazo maior, seria possível reduzir o valor das prestações e da renda mínima exigida para aprovação da operação. O diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal, Aser Cortines, disse que a instituição está negociando informalmente com integrantes do Conselho Curador do FAT o aumento do prazo do crédito de R$ 1 bilhão do FAT à Caixa para este tipo de financiamento, que é de 15 anos, de forma a que os tomadores finais possam ter prazo de 20 anos. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio), Roberto Kauffmann, diz que a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que tem um dois representantes no Conselho Curador do FAT, já tem o apoio para essa proposta dos demais integrantes do Conselho, que representam o empresariado e o governo. "Estamos tentando uma aliança com as centrais sindicais de trabalhadores", disse. De acordo com o Sinduscon-Rio, um financiamento habitacional de R$ 70 mil pelo Prodecar, com recursos da Caixa, programa cancelado recentemente, teria prestação inicial de R$ 904,17 e a renda mínima exigida do tomador era de R$ 3.020. Com recursos do FAT, a prestação inicial para o mesmo valor de financiamento sobe para R$ 1.204,17 e a renda mínima exigida é de R$ 4.020, ou seja, 33,11% maior que no financiamento do Prodecar. "Por esses números se vê que o financiamento com recursos do FAT é inviável", diz Kauffmann, que é um dos representantes da CBIC em uma comissão formada também por representantes da Caixa, como Aser Cortines, para discutir financiamentos habitacionais. Outra desvantagem do financiamento com recursos do FAT é que a prestação varia a cada mês, de acordo com os juros de TJLP mais 4% ao ano, enquanto no Prodecar o saldo devedor era reajustado mensalmente por TR mais 10,5% ao ano. Kauffman diz acreditar que nenhum financiamento pelo FAT para imóveis na planta tenha sido tomado ainda, embora essa modalidade tenha começado a ser oferecida em janeiro deste ano. Poupança O setor de construção civil é contra as mudanças na caderneta da poupança e nos financiamentos habitacionais que estão sendo preparadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central, segundo Roberto Kauffmann. Para ele, o empresariado do setor deseja que os bancos voltem a ter que direcionar 85% dos recursos aplicados em cadernetas de poupança na habitação. "Existem recursos para financiar a habitação e a redução do déficit habitacional de 6,6 milhões de moradia. Há R$ 35 bilhões de recursos da poupança que os bancos deveriam investir em habitação. Mas, ao invés disso, estão emprestando em cheque especial e cartão de crédito, ganhando 10% ao mês e pagando só 6% ao ano ao poupador", disse. Desses R$ 35 bilhões citados por Kauffmann, R$ 15 bilhões correspondem a títulos do Fundo de Compensação sobre Variações Salariais (FCVS), que os bancos venderam a instituições quebradas para serem usados como garantia no Proer e que, segundo o Sinduscon-Rio, continuam a ser contabilizados pelos bancos como aplicação efetiva no Sistema Financeiro de Habitação, "ante a complacência do Banco Central". Subsídios O diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa, Aser Cortines, disse que haverá um último workshop para a preparação do projeto de lei que embasará uma nova política habitacional nos dias 6 e 7 de maio, e que a proposta deverá estar pronta até o fim do mês que vem. Ela consistirá basicamente em dividir a política habitacional e viabilizar o sistema financeiro imobiliário (SFI) para a classe média, e em dar subsídios totais ou parciais para famílias com renda de até cinco salários mínimos, sendo subsídio total, sem operação de crédito, para as que tem renda de até três salários mínimos. "Precisamos efetivamente ter recursos do Tesouro Nacional", afirmou. Ele disse que a política sugerida vai adotar subsídios nos moldes da política habitacional chilena, "mas com ajustes". Segundo Cortines, o governo federal quer criar um Fundo Nacional de Habitação e "induzir recursos de estados e municípios" para habitação, também com fundos estaduais e municipais de habitação. SFI O diretor da Caixa também afirmou que, para deslanchar o SFI, criado em 1997, seriam necessárias quatro mudanças. A primeira é uma redução das taxas de juros. Ele não disse para quanto, mas afirmou que "certamente o patamar adequado não é acima de 18%". Hoje, os juros básicos estão em 18,5% ao ano. A segunda seria uma mudança tributária que dê isenção de CPMF para operações de securitização de créditos. Outra seria a existência de segurança jurídica nos contratos para que os bancos executem as garantias, tomando os imóveis de volta em caso de inadimplência. A quarta condição seria a infra-estrutura de relacionamento de agentes financeiros com cartórios para as operações de securitização e registro.