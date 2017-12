CEF quer ampliar serviços em lotéricas A partir de dezembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) pretende oferecer os serviços de depósito e saque em conta corrente e poupança na rede de casas lotéricas do País. Nos mesmos locais, a instituição pretende tornar disponível a consulta de saldos e extratos. Atualmente, as lotérias já fazem o recolhimento do pagamento de contas de água, luz, telefone. "Devido à comodidade, mais de 50% de todo o recolhimento dessas contas em todo o Brasil são feitos em casas lotéricas", afirma Fernando Carneiro, diretor de serviços financeiros da CEF. Outra novidade anunciada pela instituição é a ampliação dos terminais bancários para pagamento de benefícios do INSS nas casas lotéricas. De acordo com Carneiro, hoje são 2.500 terminais espalhados pelo País. Em dezembro, a CEF pretende elevar esse número para 7.000 terminais.