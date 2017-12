CEF: quitação com desconto de 100% A partir de hoje, os contratos que foram transferidos de outros agentes financeiros para a Caixa Econômica Federal (CEF) também poderão ser quitados com 100% de desconto. A informação é da própria caixa. Os mutuários associados até 31 de dezembro de 1987 que tenham cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) e que estejam com o pagamento em dia devem solicitar o desconto junto aos representantes das entidades até dia 29 de dezembro. Os financiamentos assinados a partir de primeiro de janeiro de 1988 também podem ter vantagens de desconto na quitação. É possível obter 50% de desconto do saldo devedor; ou pagar o valor atualizado das prestações que estão para vencer (VAPV). Outra alternativa é fazer um único pagamento, no valor de cinco vezes a prestação, para as mensalidades que em março de 1998 não superavam R$ 25. Todas as regras valem também para os mutuários que têm contratos de gaveta, desde que regularizem a situação junto à Caixa. Foi eliminada a taxa de 1% sobre o saldo devedor, cobrada para a transferência do contrato para o nome de outra pessoa.