CEF: R$ 5 mi saem dos fundos FGTS-Petrobras A Caixa Econômica Federal (CEF), que tem um estoque de cerca de R$ 1,3 bilhão de recursos aplicados nas carteiras dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP) FGTS-Petrobras, recebeu na manhã de hoje pedido de resgate de R$ 5 milhões. Segundo o diretor, Jorge Luiz Ávila, esse nível de resgate já era esperado. "As pessoas demitidas e aposentadas recentemente estavam esperando o fim do prazo de carência para resgatar o dinheiro", explicou. A CEF ainda não divulgou que parte desses recursos migrou para outro fundo de investimento e quanto realmente saiu do banco. Essa posição da CEF é apenas uma parcial, com os dados da parte da manhã. A instituição criou dois novos fundos de investimento para atender aos investidores que aplicaram o dinheiro do FGTS em ações da Petrobras há um ano (veja link abaixo). Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 310 mil trabalhadores brasileiros aplicaram até 50% do saldo de suas contas do FGTS na compra das ações. Uma pesquisa na CEF mostrou que 87% desses investidores querem continuar no investimento e 5% querem migrar para fundos com perfil diferenciado.