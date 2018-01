CEF realiza leilão de letras hipotecárias hoje A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou, há pouco, o cronograma dos quatro leilões de letras hipotecárias (LHs) que realizará, amanhã, pelo Sistema Integrado de Mercado (SIM) na CETIP em que serão oferecidos R$ 100 milhões em papéis. As LHs ofertadas têm rentabilidade indexada à Taxa Referencial (TR). Pelo cronograma divulgado pela CEF, entre 09h45 e 10h30, serão leiloados R$ 15 milhões em letras com prazo de sete meses, com taxa máxima de juros de 87% do CDI e cupon de 10,10% ao ano; entre 10h45 e 11h15, R$ 20 milhões com prazo de 12 meses e taxa máxima de 88,50% do CDI e cupon de 10,27% ao ano; das 11h15 às 12 horas, R$ 15 milhões em LHs com prazo de 19 meses, juros de 89,50% do CDI e cupon de 9,97% ao ano; finalmente, das 12 horas às 12h30, serão leiloados R$ 50 milhões com prazo de 60 meses e taxa de juros pelo sistema holandês.