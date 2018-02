CEF recebe sinal verde do BC para financiar exportações A Caixa Econômica Federal (CEF) recebeu sinal verde do Banco Central (BC) para fazer operações de financiamento às exportações. "É um momento histórico para nós", diz o superintendente de negócios internacionais da Caixa, Flávio Petró. Agora resta correr contra o tempo. "Estamos acertando os últimos detalhes do desenho de nossa estrutura operacional", comenta. O arremate final não demorará muito. "Vamos começar a operar nos próximos meses", garante o executivo da Caixa. A intenção da Caixa é explorar o nicho de mercado das pequenas e médias empresas. "Será a nossa ênfase", afirma. O grandes exportadores, no entanto, não encontrarão as portas da Caixa fechadas. "Se houver demanda, vamos também trabalhar com os exportadores de maior porte", diz. Para realizar os financiamentos, a Caixa espera levantar os recursos necessários no mercado internacional. "Podemos acessar linhas de financiamento ofertadas por bancos estrangeiros e também emitir títulos no mercado internacional", conta. As negociações com bancos internacionais, de acordo com o executivo da Caixa, já estão em andamento. "O que não falta é banco interessado em negociar conosco", diz. O volume de recursos a ser disponibilizado aos exportadores, de acordo com Petró, ainda se encontra em discussão. "É algo que ainda está em fase de definição", comenta. Na outra ponta, a Caixa também recebeu do BC a autorização para financiar as importações com valor máximo de R$ 20 mil. "Foi esse o nosso pedido. Nas importações, queremos começar mesmo de forma mais cautelosa", explica.