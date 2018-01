CEF: resgate dos FMP Petrobrás somam R$ 5,5 mi Os clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) pediram ontem resgate de aproximadamente R$ 5,5 milhões do total aplicado nos Fundos Mútuos de Privatização (FMP) - FGTS Petrobras. Esse montante, que ainda pode sofrer alteração após a consolidação dos dados, representa apenas 0,42% do patrimônio das carteiras administradas pela instituição, de R$ 1,3 bilhão. Segundo o diretor de Ativos de Terceiros da CEF, Jorge Luiz Ávila, o movimento ficou abaixo do esperado, que era entre 5% e 10% do patrimônio. Para ele, como os fundos já chegaram a ter valorização de 100% e hoje acumulam ganho de 67%, os trabalhadores estão aguardando uma melhora da aplicação para, então, migrar para outra carteira ou para a conta FGTS. O executivo disse que a CEF não tem como contabilizar o motivo que levou cada cliente a fazer o resgate, mas acredita que a maioria seja de trabalhadores demitidos ou recém-aposentados, que esperavam apenas o fim do prazo de carência das aplicações. Ávila afirmou que somente cerca de 10% dos recursos desses resgates devem ter migrado para os dois fundos carteira livre criados pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de receber esse dinheiro. As carteiras recém criadas são o Caixa FMP - FGTS Multiportfólio e o Caixa FMP Petrobras RF49, ambos com taxa de administração de 2,2% ao ano. A instituição ainda não tem o volume de investimento já recebido por essas carteiras.