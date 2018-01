CEF retoma operações de crédito A Caixa Econômica Federal retomou hoje todas as operações de crédito comercial que tinham sido suspensas ontem, por precaução, por conta do ataque terrorista nos Estados Unidos. A informação é do diretor de Finanças da instituição, Valdery Albuquerque. Voltam a ficar disponíveis as linhas de crédito direto ao consumidor, o empréstimo para capital de giro das empresas e para aquisição de veículos, entre outras.