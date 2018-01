CEF revisará linhas de crédito imobiliário A Caixa Econômica Federal (CEF) iniciará a revisão de todas as suas linhas de financiamento habitacional a partir da próxima semana. A tarefa será coordenada pelo seu diretor de Desenvolvimento Urbano, Aser Cortines, e contará com a participação de uma equipe do Banco Mundial (Bird). Conforme o presidente da CEF, Emílio Carazzai, a análise atende o pedido do Conselho de Administração do banco, que determinou, em março, que fossem revistas todas as linhas de crédito deficitárias. Os estudos devem ser concluídos até o final do ano. As propostas serão encaminhadas para o Ministério da Fazenda, o Banco Central e a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (Sedu) da Presidência da República, entre outras instâncias. Carazzai afirmou que a revisão envolverá desde as taxas de juros praticadas nos contratos até os prazos e a adequação da carteira para operações no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). O presidente da CEF participou hoje de reunião com construtores, na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-SP).