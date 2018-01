CEF: saldo da poupança cresce 1,7 bi A poupança da Caixa Econômica Federal (CEF) teve um aumento de R$ 1,7 bilhão em seu saldo desde o dia 17 de novembro do ano passado, quando foi lançada a campanha de premiação. Segundo nota distribuída pela CEF, os prêmios atraíram 1,2 milhão de novos poupadores. O aumento de depósitos vai permitir, segundo a Caixa, novos financiamentos para a casa própria. Desde 1996 a CEF aplicou R$ 20 bilhões no financiamento habitacional de mais de 1,5 milhão de moradias. A campanha da Caixa já sorteou mais de 10 mil prêmios, no valor total de R$ 24,7 milhões. Dois grandes prêmios de R$ 4 milhões e de R$ 2 milhões saíram para poupadores de Minas Gerais e São Paulo. O próximo sorteio será no dia 24 de março, quando todos os poupadores com saldo médio acima de R$ 100 concorrerão a prêmios de R$ 1 mil. Os números para concorrer estão impressos nos extratos da conta e o sorteio é feito de acordo com a extração da Loteria Federal.