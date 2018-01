CEF suspende financiamento para a classe média O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal (CEF) aprovou ontem, e divulgou hoje, a suspensão de novas propostas de financiamentos habitacionais para as famílias com renda superior a R$ 3250,00. A Assessoria de Imprensa da CEF explicou que isso deu-se em conseqüência do programa de ajuste das instituições financeiras oficiais anunciado pelo governo no final do mês de junho passado. A suspensão é temporária e a CEF vai continuar aplicando no financiamento imobiliário apenas para população de baixa renda, cujos recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No Diário Oficial da União de hoje, foi publicada medida provisória que cria programa de subsídio à habitação de interesse social. Esses subsídios estarão inscritos no Orçamento Geral da União e se destinarão a complementar, no ato da contratação do empréstimo, a capacidade financeira dos candidatos.