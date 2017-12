CEF tem lucro de R$ 700 milhões, o maior do 1º trimestre A Caixa Econômica Federal (CEF) informou nesta quarta-feira que teve lucro de R$ 700 milhões no primeiro trimestre deste ano. O montante é o maior de todos os anos para o período, com crescimento de 47,3% tomando como base o mesmo período do ano passado. De acordo com a instituição, as receitas com operações de crédito tiveram expansão de 31% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O crédito comercial da CEF, por sua vez, apresentou aumento de 37%. Outros bancos O resultado do lucro da CEF, apesar de ser recorde para a instituição no período, é inferior ao registrado por outros bancos do País, no mesmo período com a mesma base de comparação. O Banco do Brasil, por exemplo, registrou lucro líquido de R$ 2,3 bilhões, um aumento de 142,9%. O resultado corresponde a retorno sobre patrimônio líquido médio anualizado de 63% e lucro por ação de R$ 2,93. O Banco Itaú Holding Financeira atingiu R$ 1,460 bilhão, com crescimento de 28%, enquanto os ganhos do Bradesco cresceram 26,9%, chegando a R$ 1,530 bilhão. O resultado da CEF é maior do que o registrado pelo Unibanco. O banco teve crescimento 29,69% em seus ganhos líquidos, chegando a R$ 520,445 milhões. O ganho por ação foi de 0,37206.