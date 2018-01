CEF tem lucro líquido de R$ 404 milhões no 1º trimestre A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou hoje que encerrou o primeiro trimestre do ano com um lucro líquido de R$ 404,1 milhões. O resultado é 17,61% maior que o lucro de R$ 343,6 milhões obtido em igual período do ano passado. "O bom desempenho do trimestre veio acompanhado pelo crescimento de 8,76% na carteira de operações de crédito", diz comunicado divulgado pela instituição. O tamanho da carteira de crédito, segundo a CEF, aumentou dos R$ 23,601 bilhões do primeiro trimestre do ano passado para R$ 25,669 bilhões. O volume de ativos da Caixa teve expansão de 15,25% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e saltou de R$ 137,722 bilhões para R$ 158,722 bilhões. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 16,95% e passou de R$ 5,194 bilhões para R$ 6,074 bilhões. Outro dado divulgado pela CEF é o referente ao índice de Basiléia, que aumentou de 17,19% do patrimônio para 19,40%. Pelas normas do Banco Central (BC), as instituições financeiras têm que possuir um patrimônio líquido que corresponda a, no mínimo, 11% dos ativos ponderados pelo risco. O índice de imobilização da CEF ainda foi reduzido de 41,3% do final do ano passado para 37,06% no primeiro trimestre do ano. Este índice não pode superar aos 50%.