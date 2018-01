CEF: Título para baixa renda A SASSE - Seguradora da Caixa Econômica Federal, a Federal Cap, o ICATU e a própria Caixa estão lançando esta semana um título de capitalização destinado ao público de baixa renda. O título, denominado de Super X, é resultado de um trabalho de pesquisa de quase um ano e chega para atender uma demanda que até agora não dispunha de nenhum produto específico. O Super X será vendido nas casas lotéricas de todo o País. De acordo com a CEF, já existe a adesão de oito mil pontos de venda, cujos funcionários receberão treinamento para habilitá-los a prestar também esse serviço. A remuneração da casa lotérica se dará pelo recebimento de uma percentagem sobre o valor de cada prêmio sorteado vendido no local. Cada título, que custará R$ 10,00 mensais, dará direito a um cartão magnético com o qual a pessoa poderá acompanhar o saldo do investimento, verificar se foi premiado, atualizar o cadastro na Caixa e ainda efetuar saque caso precise do dinheiro investido. Os sorteios acontecerão às sextas-feiras durante a novela das oito na Rede Globo. Serão 23 prêmios semanais de R$ 2 mil e um de R$ 20 mil. Na última sexta-feira de cada mês, os 23 prêmios será de R$ 5 mil e o SUPER X de R$ 500 mil.