CEF vai ampliar limite de financiamento para imóveis usados A Caixa Econômica Federal (CEF) vai ampliar o limite de financiamento para imóveis usados, atualmente na faixa de 50% em relação ao valor de compra e venda ou de avaliação do imóvel (o menor dos dois), para cerca de 70%. O novo porcentual será anunciado até o final deste mês e deverá entrar em vigor já a partir do mês de fevereiro. A garantia foi dada hoje, em São Paulo, pelo presidente da CEF, Jorge Mattoso. Além de anunciar o aumento no limite de financiamento para imóveis usados, o presidente da instituição disse que, este ano, a Caixa deve destinar cerca de R$ 2 bilhões para o setor das Habitação, em recursos próprios. "Este é o maior valor (em recursos próprios) que a CEF destina para a Habitação nos últimos dez anos", ponderou Mattoso. O orçamento total da CEF (deste ano) para o setor de Habitação é de R$ 8,3 bilhão. Além dos R$ 2 bilhões de recursos próprios, a instituição contará com R$ 4 bilhões de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o restante será proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outras fontes do governo.