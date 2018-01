CEF vai enviar extrato adicional do FGTS A Caixa Econômica Federal (CEF) está enviando, este mês, aos optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) um extrato adicional da conta vinculada. Normalmente, o documento é enviado a cada dois meses, nos meses ímpares. O objetivo é fornecer dados atualizados ao trabalhador, para que ele possa tomar uma decisão sobre a aplicação de até 50% do saldo em cotas de fundos de privatização. O dinheiro poderá ser transferido do FGTS para um fundo que adquirirá ações da Petrobrás em leilão previsto para o dia 1º de agosto. A expectativa é a de que o optante poderá fazer a solicitação de transferência de recursos da conta vinculada para o fundo a partir do dia 26 ou 27 de junho. Várias instituições oferecerão fundos com essa finalidade. A Caixa atenderá os interessados em suas agências e vai exigir a apresentação de carteira de identidade, CIC, comprovante de residência e extrato do FGTS atualizado. Os extratos podem ser retirados com o Cartão do Trabalhador em terminais de qualquer agência da Caixa. Caso não tenha o cartão, o trabalhador poderá fazer a solicitação diretamente na agência. Veja mais informações no link abaixo.