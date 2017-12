CEF vai enviar novo modelo de extratos do FGTS A Caixa Econômica Federal (CEF) informou, há pouco, que começou, hoje, a enviar aos trabalhadores o novo extrato de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo nota da assessoria de imprensa da Caixa, o extrato bimestral do fundo foi remodelado e passa a ter um padrão visual que facilita o entendimento para acompanhar a evolução da conta. O extrato continua gratuito. A instituição espera remeter, nos próximos 60 dias, 40 milhões de extratos. Dele constará toda a evolução da conta vinculada, destacando-se os depósitos realizados nos últimos 12 meses, além de todos os lançamentos do período. Também constarão os lançamentos decorrentes da utilização do FGTS em Fundo Mútuo de Privatização, nos quais os depósitos do FGTS puderam ser utilizados para a compra de ações da Petrobrás. O extrato será enviado a todos os detentores de contas do FGTS. Em princípio, será remetido para o endereço residencial, mas aqueles cujo endereço estiver incompleto vão recebê-lo no local de trabalho. A atualização de endereço poderá ser feita em qualquer agência da Caixa, que vai enviar, a cada dois meses, cerca de 10 milhões de extratos.