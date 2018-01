CEF vai instalar escritório de representação no Japão Após quatro meses, a Caixa Econômica Federal (CEF) obteve do Ministério da Justiça do Japão o sinal verde para instalar um escritório de representação na cidade de Hamamatsu. "É o local do Japão onde há a maior concentração de brasileiros emigrados", disse ao Estado o superintendente internacional da CEF, Flávio Peró. Estima-se que 20 mil dos 300 mil brasileiros residentes em solo japonês morem na cidade onde a CEF terá sua primeira representação fora do Brasil. "Será um marco na história de 146 anos da CEF", afirmou Peró. Sem poder receber depósitos, o escritório da CEF terá como principal objetivo alavancar os negócios feitos entre o Brasil e o Japão. A Caixa, entretanto, não esconde o desejo de, no futuro, conseguir abrir uma agência no Japão. "O primeiro passo para se entrar num país é a abertura de um escritório de representação", disse o superintendente. Em território japonês desde 1972, o Banco do Brasil (BB), outra instituição financeira controlada pelo governo federal, já tem sete agências em cidades como Tóquio, Hamamatsu e Nagoya. A inauguração do escritório ocorrerá às 9 horas (horário de Brasília) da próxima quinta-feira. "Faremos um evento simultâneo aqui (em Brasília) e em Hamamatsu", contou Peró. Em Brasília, estarão presentes a presidente da CEF, Maria Fernanda Coelho, e o embaixador do Japão, Ken Shimanouchi. Além disso, espera-se a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega. No escritório em Hamamatsu, estarão o prefeito da cidade, Yasuyuki Kitawaki, o presidente do Iwata Shinkin Bank (com que a CEF tem parceria), Shouzu Takagi, e o representante do embaixador brasileiro no Japão, André Mattoso Maia. Projeto de internacionalização A abertura do escritório de representação em Hamamatsu, de acordo com Peró, faz parte do projeto de internacionalização da CEF iniciado em 2004. Em setembro passado, a CEF teve do Banco Central autorização para operar no mercado de câmbio e realizar operações de financiamento ao comércio exterior. A CEF aguarda também o sinal verde do Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) para instalar um escritório de representação em Nova Jersey. "Esperamos que isto ocorra nos próximos três meses", disse Peró. A intenção é se aproximar da comunidade de brasileiros que moram nos estados da região nordeste dos Estados Unidos, onde, pelas estimativas do Ministério das Relações Exteriores, estão 70% dos brasileiros residentes em solo americano. As cidades de Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia concentram 400 mil emigrantes. Para a Europa, os planos da CEF são mais de médio e longo prazo. "É um mercado que ainda estamos estudando", explicou Peró.