CEF vai premiar poupadores A Caixa Econômica Federal (CEF) vai instituir um prêmio para os poupadores. O anúncio foi feito ontem pelo diretor de Serviços Bancários da instituição, Fernando Carneiro. Segundo ele, ainda não foi decidido que tipo de prêmio será oferecido. A idéia é estimular o depósito mensal na poupança. "A característica da Caixa é ter pequenos poupadores e, por isso, estamos conseguindo aumentar a nossa participação no mercado", disse. Embora a Caixa, assim como os outros bancos, sofra com os saques na caderneta, o rendimento creditado, incorporado à captação, vem fazendo crescer o saldo dos depósitos em poupança. No primeiro semestre, as aplicações em caderneta de poupança na CEF cresceram R$ 770 milhões. O saldo dessa aplicação da Caixa estava em R$ 28,7 bilhões em dezembro de 1999, e passou para R$ 29,5 bilhões em junho último.