CEF venderá 680 imóveis ocupados por agências A Caixa Econômica Federal (CEF) realizará cinco concorrências públicas para vender 680 imóveis hoje ocupados por suas agências. As propriedades estão em todo o País e são avaliadas em cerca de R$ 600 milhões. A operação integra os esforços da CEF para se adequar ao Acordo de Basiléia e às Resoluções Nº 2.099 e 2.669, do Banco Central. Elas determinam que, até dezembro deste ano, o ativo imobilizado das instituições financeiras corresponda a, no máximo, 50% do patrimônio líquido. Os compradores dos imóveis receberão, em troca, a garantia de que a CEF ocupará os edifícios por dez anos, mediante contrato de locação, renovável por igual período. A instituição garantirá pagamento de aluguel por cinco anos, mesmo que desocupe o imóvel antes desse prazo. O valor do aluguel será baseado em médias do mercado, bem como em avaliações de técnicos da CEF. Será corrigido anualmente pelo IGP-M da FGV e renegociado a cada três anos. Condições Os imóveis serão vendidos em cinco concorrências públicas, cujos editais serão divulgados entre os dias 21 de agosto e 30 de outubro. A abertura das propostas acontecerá entre 24 de setembro e 3 de dezembro. Já o prazo final de contratação será de 10 de outubro a 19 de dezembro. A aquisição poderá ser feita à vista ou a prazo. Na primeira forma, a CEF permitirá desconto de 5% sobre o valor ofertado. Na segunda, a entrada mínima será de 20% e o saldo será parcelado em até 120 meses. As prestações serão corrigidas pelo IGP-M da FGV, mais juros. Os editais poderão ser obtidos no site da CEF (www.caixa.gov.br) ou nas agências do banco. O concorrente terá de depositar caução equivalente a 3% do valor do imóvel pretendido e enviar cópia do recibo junto com a proposta para a CEF. A abertura das propostas acontecerá na capital paulista, em local a ser divulgado pelo edital.