Cegonheiros decidem encerrar greve Os cegonheiros decidiram hoje encerrar a greve da categoria que já durava 10 dias. Eles se reuniram em assembléia na sede do sindicato, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A paralisação era contra uma ação do Ministério Público (MP) Federal no Rio Grande do Sul, que considerou que houve formação de cartel nos acordos para transportes de veículos entre a General Motors (GM) de Gravataí (RS) e a Associação Nacional das Empresas Transportadoras de Veículos (ANTV), além do Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sindicam). De acordo com o sindicato, a GM contrata os serviços somente das empresas e cegonheiros filiados, respectivamente, à ANTV e ao Sindicam. A ação do MP obrigaria a montadora a destinar 10% dos contratos aos não-filiados às duas entidades. A conseqüência, defende o sindicato, seria a perda de emprego de 120 cegonheiros (10% da categoria). Os cegonheiros discutiram hoje liminar expedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que anula outra, que determinava a abertura dos contratos feitos pela GM. A decisão final do STJ sairá apenas na semana que vem, mas o Sindicam decidiu suspender a greve até lá. Caso o STJ mantenha a destinação de contratos aos não-filiados, o Sindicam poderá retomar a greve. O Sindicam calcula que 21.000 veículos da GM deixaram de ser transportados para as concessionárias desde o início da greve, no último dia 19. Ontem, cerca de 700 cegonheiros realizaram uma carreta no sistema de rodovias Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista. As informações são da Agência Brasil.