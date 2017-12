Ceia de réveillon: opção para quem fica em SP Para quem ficou em São Paulo para a virada do ano e está desanimado com as perspectivas para o réveillon, uma alternativa interessante são as ceias oferecidas por muitos restaurantes da capital. Na maioria deles, os lugares estão esgotados, mas ainda há algumas opções para todos os bolsos e paladares. Cardápios tradicionais, comida indiana ou baiana são algumas opções oferecidas pelos restaurantes. Há opções que variam de R$ 40 para quem quer apenas um jantar mais pacato no Cantabrico até R$ 350 em uma ceia mais sofisticada com música no Hotel Transamérica. Também há locais para pessoas que gostam de frutos do mar, como por exemplo, o Bargaço que oferece a ceia com bebida por R$ 130. Para os amantes das carnes, as churrascarias também oferecem, além do cardápio oficial, assados típicos de ceias. Na hora da escolha, é bom estar atento ao preço e aos serviços oferecidos. Muitas vezes, o menor preço engana por excluir bebidas, serviços, não oferecer música ao vivo etc. Por isso, é bom na hora de fazer os cálculos, considerar o custo total do que se pretende consumir. Mas quem não quer passar o réveillon em casa precisa decidir logo. As reservas têm de ser antecipadas e vários restaurantes estão com poucos lugares. Abaixo segue a lista dos restaurantes que ainda aceitam reservas hoje. Cantabrico Preço: pacote especial para grupo a partir de quatro pessoas (R$ 40 cada), sem o serviço. Cardápio: lula frita, choriço e paella, além de sorvete e café. Bebida incluída: uma jarra de sangria por grupo e uma taça de espumante por pessoa. Quem não quiser o pacote pode pedir a paella (R$ 66) para três pessoas. Para quem quiser passar a ceia em casa, o restaurante aceita encomendas. Reserva necessária Rua Dr. Homem de Mello, 838, Perdizes. Tel: 3673-2664. Estacionamento grátis com manobrista. Tandoor Preço: R$ 45 por pessoa, sem o serviço. Cardápio: Na entrada, vegetal samosa (espécie de empada de verduras), naam (pão típico indiano), chutney (geléias picantes) e sopa de lentilha. São cinco os pratos principais: murg malai kabab (frango grelhado temperado com molho de castanha de caju), roghan josh (carneiro cozido ao curry), verduras do jardim ao molho curry e pilaf de ervilhas (arroz com ervilhas). A sobremesa é gulab jamun (bolinho de leite com essência de rosas). Reserva necessária Rua Dr. Rafael de Barros, 408, Paraíso. Tel:3885-9470. Estacionamento com manobrista R$ 2. Trattoria Belvedere Gran Roma Preço: R$ 45 por pessoa, sem o serviço. Cardápio: Couvert (patê de presunto, manteiga, pão italiano e torradas de alho) e salada opcional. A entrada é lula frita. Nos pratos quentes as opções são o rondelli quatro queijos e duas carnes para escolher uma, pernil de vitela com lentilha ou peito de peru com farofa. As sobremesas são frutas da época ou soverte. Música: trio que canta música italiana com acordeon e passa de mesa em mesa. Reserva necessária Rua Rui Barbosa, 172, Bela Vista. Tel: 288-5363. Estacionamento grátis com manobrista. Templo da Bahia Preço: R$ 60 por pessoa, sem o serviço. Bebidas incluídas: água, refrigerantes, cerveja, caipirinha, e uma garrafa de champanhe M. Chandon (nacional) por casal. Brindes: fita benta do Senhor do Bonfim e uma figa. Cardápio: moqueca de lagosta e camarão, bobó de camarão, filé de agulha, casquinha de siri, ostras frescas, bolinho de bacalhau e acarajés. Reserva necessária com 50% de adiantamento do valor total Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1.346, Brooklin. Tel:5505-7252. Estacionamento grátis com manobrista. Sal Grosso Grill Preço: R$ 80 por pessoa sem o serviço. Bebidas incluídas: água, refrigerantes, sucos, cerveja, caipirinha e champanhe nacional após a meia noite. Cardápio: Buffet de salada com 32 opções, mais 23 cortes de carne tradicionais da churrascaria, mais 12 pratos quentes, entre eles, sopa de lentilha, carne de siri e creme de camarão. Há também um buffet de massas com 10 opções. As sobremesas são as servidas na casa normalmente como os doces caseiros e tortas, mais as frutas da época. Música ao vivo: conjunto Os Beatles com pista de dança. Reserva necessária e é preciso retirar o convite antecipadamente Rua Clodomiro Amazonas, 703, Chácara Itaim. Tel: 3845-0695. Estacionamento grátis com manobrista. Dinho´s Place Preço: R$ 95 por pessoa, sem o serviço. Bebida: uma garrafa de champanhe para duas pessoas. Cardápio: 36 tipos de saldas, tábuas de queijos variado(nacionais e importados). Entre os pratos quentes serão servidos tender à califórnia, paella, bacalhau, tournedor ao molho de estragão, peru à brasileira, pescada à belle meunière, penne à primavera, arroz oriental, farofa com frutas, purê de castanha, frutas secas, lentilhas com cebola douradas, champignons variados grelhados. São 15 tipos de sobremesa. Música ao vivo; não tem pista de dança. Reserva necessária pessoalmente Alameda Santos, 45, Paraíso. Tel: 284-5333. Estacionamento grátis com manobrista. Ponteio Grill Preço: R$120 por pessoa sem serviço. Bebida incluída: água, sucos, refrigerantes, cerveja, chopp, vinho alemão, coquetéis, uísque 8 anos e uma garrafa de champanhe espanhola Freixenet por casal e licor na saída. Cardápio: buffet de salada, rodízio de carne, frutos do mar, peixes, massas e assados. As sobremesas são as servidas normalmente na churrascaria como tortas e doces caseiros mais o buffet de frutas típicas da época e sorvete. Música ao vivo. Reserva necessária Avenida Imperatriz Leopoldina, 1.925, Lapa. Tel: 0800-553242. Estacionamento grátis com manobrista. Bargaço Preço: R$ 130 por pessoa. Bebidas incluídas: água, refrigerante, sucos naturais, cerveja, coquetel e uma champanhe M. Chandon (nacional) para o casal. Cardápio: Na entrada há bolinho de bacalhau, casquinha de siri, acarajé, lula à doré e filé de agulha. Entre os pratos principais estão o camarão na moranga, moqueca ou ensopado de camarão, lagosta ao termidor e medalhão de filé mignon. Para a sobremesa, buffet de frutas e tortas. Reserva necessária Oscar Freire, 1.189, Cerqueira César. Tel: 3085-5058. Estacionamento com manobrista R$ 5. Flag Preço: R$ 125 por pessoa, sem o serviço. Cardápio: Na ceia são quatro tipos de salada, uma com figos frescos, rúcula, lascas de parmesão e pinhõezinhos temperada com vinagrete balsâmico, a outra é de tartare de salmão servida em folhas de alface, além da salada de folhas diversas e, por fim, a verde com vinagrete balsâmico, queijo brie envolto em crosta de massa e com tempero de damasco e gengibre. A massa servida é uma especialidade do Voile Rouge de Saint Tropez (espaguete, camarões, mariscos, lulas). No buffet tem sopa fria de palmito (vichyssoise), peixes - crevettes et badejo sauce "moqueca", ave - charlotte de reveillon - e pernil de vitela assado com molho de cebolinhas miúdas (Gigot de Veau aux Petits Oignons) e também o casulé de lentilha. No buffet de sobremesas as opções são cheesecake com calda de goiaba, torta mousse de chocolate com amêndoas, torta americana de nozes pecan servida com chantilly, terrine de chocolate branco e escuro com recheio de amêndoas, frutas e sorvetes. Música: piano bar a partir das 20h e pista de dança depois da ceia. Reserva necessária e pagamento adiantado de 50% do valor Avenida 9 de Julho, 5.872, Jardim Paulista. Telefone: 3083-1766. Estacionamento com manobrista (R$ 8). Amadeus Preço: R$ 190 por pessoa, sem o serviço, com M. Chandon nacional. Preço: R$ 240 por pessoa, sem o serviço, com Möet Chandon ou Veuve Clioquot francesa Bebidas incluídas: suco, água, refrigerante e meia garrafa de champanhe por pessoa. Cardápio: O buffet de saladas tem 12 opções, entre elas, salmão defumado, filé de anchova ao aceto e orégano e ostras frescas cultivadas. São três pratos quentes: o primeiro escalope de lagosta com alcachofra, o segundo lentilha com haddock e o terceiro camarão à provençal com arroz de açafrão. São seis tipos de sobremesas de tortas a frutas secas e frescas e sorvete com calda de chocolate e de frutas vermelhas. Para depois do jantar, está previsto café, chá natural, bombom e uvas e licor. Música: piano ao vivo. Reserva necessária Rua Haddock Lobo, 807, Cerqueira César. Tel: 3061-2859. Estacionamento grátis com manobrista. Red Rose Preço: R$ 183 por pessoa, com direito a ceia e café da manhã, sem o serviço. Bebidas: água, refrigerantes, sucos, martini, campari, vinhos nacionais (Almadén e Forestier) Cardápio: buffet com 10 tipos de saladas (frios e embutidos). Os pratos quentes são medalhão de chester, conchiglione, abadejo, filé mignon, lombo e risoto de amêndoas. São nove variedades de sobremesa e a especialidade da casa é o gâteau Saint Hunore (bolo folheado). Música: grupo San Diego. Pista de dança. Queima de fogos. Reserva necessária Rua Itapeva, 636, Cerqueira César. Tel: 3141-3000. Estacionamento grátis com manobrista. Apollinari Preço: R$ 200 por adulto Preço: R$ 100 por criança Cardápio: O menu principal tem 10 pratos com as saladas de vieiras e alcachofras, salpicão de frango e mousse de lagosta. Entre os pratos quentes há opções como a paella, cordeiro com molho de alecrim, peito de pato ao molho agridoce, camarão com catupiry na moranga. No menu especial para criança, tem hambúrguer grelhado, batata frita, filé de frango e massa. São sete tipos de sobremesa, entre elas, o profiteroles de creme com calda de chocolate e sorvete de creme ou algo mais leve como a mousse de iogurte com calda de frutas. Para encerrar, café da manhã. Música ao vivo e entretenimentos e sala reservada para crianças com brinquedos, monitores, baby siter e espaço para descanso. Reserva necessária. Rua Oscar Freire, 1206, Cerqueira César. Tel: 3061-9965. All Season Preço: R$ 240 por pessoa (10% de desconto para grupos com 11 pessoas ou mais), sem serviço. Bebida incluída: água, refrigerante, sucos, vinhos e champanhe francesa Taittinger. Cardápio: A mesa de frios oferece nove itens além dos pães. Entre eles a pirâmide de camarão, mousse de aspargos e a torta de salmão. São 12 tipos de saladas, como a caprese, a de peito de peru com abacaxi e a de shitake oriental. Nos oito pratos quentes, uma das opções é a codorna recheada com pêra e uva passa, tem também choriço argentino servido na hora, massas, além do creme de lentilha (às 2h ). São 12 tipos de sobremesas que variam do pudim de leite tradicional a carolinas carameladas com amêndoas e tortas. Música: banda das Américas, pista de dança e show de mulatas. Queima de fogos. Reserva necessária e pagamento adiantado de 50% do valor total. Alameda Santos, 85, Paraíso. Tel: 3177-0436. Estacionamento grátis com manobrista. Blooming Preço: R$ 350 por pessoa. Cardápio: buffet de frios completos. Serão fatiados na hora, peru assado ao molho de frutas vermelhas, filé mignon a Wellington com molho de ervas e champanhe. E preparam-se na hora: ravioli de lagosta e laranja ao molho de kiwi e penne ao molho branco acompanhado de pérola de manga e papaia e frango defumado. Há duas opções de sopas, a quente (abacate) e a fria (morango). O buffet quente tem oito pratos, entre eles, fricassé de lagosta em manteiga de ervas, peito de galinha d`angola em crosta de frutas secas e camarão tradicional provençal. Música: banda Marcelo Guelfi com pista de dança. Sorteio: uma semana com direito a acompanhante na Ilha de Comandatuba em baixa temporada. Reserva necessária e pagamento antecipado Hotel Transamérica: Avenida das Nações Unidas, 18.591. Tel: 5693-4511. Estacionamento grátis com manobrista. As informações divulgadas acima são de inteira responsabilidade dos restaurantes e estão sujeitas a alterações. O consumidor deve entrar em contato com os restaurantes para confirmá-las.