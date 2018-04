Celesc inaugura amanhã primeira usina eólica de SC A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) inaugura amanhã a primeira usina eólica do Estado. O aerogerador foi instalado em Bom Jardim da Serra, no sul catarinense, e passou por testes nos últimos 15 dias. Sua potência de 600 KW é capaz de abastecer cerca de 800 residências, estimou o engenheiro da divisão da desenvolvimento energético da companhia, Lourival Baschirotto. A Celesc começou a desenvolver o projeto de geração eólica em 1998. As medições realizadas apontaram potencial de produção de energia em três pontos do Estado: Bom Jardim da Serra, Água Doce e Laguna. Para o projeto, a Celesc associou-se à alemã Wobben Windpower, subsidiária da Enercon, formando a Parque Eólico Santa Catarina. A Wobben atua no Brasil há três anos e já instalou três usinas, duas no Ceará e uma no Paraná. O investimento na implantação da usina em Bom Jardim da Serra foi de R$ 1,3 milhão. A Celesc tem 15% de participação na sociedade com a Wobben e irá adquirir toda a energia produzida. A energia eólica tem as vantagens do baixo custo, rápida instalação e o fato de ser complementar à geração hidrelétrica, pois a freqüência dos ventos aumenta em períodos de pouca chuva, descreveu Baschirotto. Além da usina de Bom Jardim da Serra, poderão ser instalados 15 aerogeradores em Água Doce, com potência de 9 MW, e cinco em Laguna, com 3 MW de potência.