Celpe propõe reduzir reajuste de tarifas de 34,11% para 24% O diretor-geral da Aneel, Jerson Kelman, disse hoje, em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que a Celpe apresentou uma proposta para que o índice de revisão de tarifas seja de 24%, e não mais de 34,11% conforme proposto pela Agência. A diferença de 10 pontos porcentuais seria repassada para a tarifa nos próximos três anos, conforme a proposta. Segundo Kelman, o assunto será tratado amanhã em reunião extraordinária da diretoria da agência. Ele não adiantou seu voto, mas disse que as parcelas da diferença do reajuste não devem ser iguais. As tarifas da Celpe deverão ser reajustadas no fim deste mês. A companhia havia pedido anteriormente um aumento acima de 50%, mas a Aneel propôs 34,11%. Devido à pressão que a empresa vem recebendo da população pernambucana, decidiu propor um reajuste menor, com a compensação da diferença nos anos seguintes.