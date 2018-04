Celso Amorim alerta para estratégia de países ricos O embaixador brasileiro no Reino Unido, Celso Amorim, alertou, nesta quarta-feira, que a estratégia dos países ricos de pregar as vantagens econômicas geradas pela queda de barreiras às suas indústrias de serviços não será suficiente para convencer os países em desenvolvimento a abrir ainda mais seus mercados sem uma contrapartida concreta, como por exemplo a queda de barreiras às suas exportações agrícolas. "A Organização Mundial do Comércio não é uma igreja onde as pessoas vão pregar suas virtudes ou purgar seus pecados, isso pode ser feito de uma forma bilateral entre os países", disse Amorim durante um seminário sobre as negociações multilaterais para a indústria de serviços realizado na capital britânica. "O objetivo da OMC é o livre comércio, mas o meio para se chegar a isso é a negociação, a barganha, trata-se de uma organização de caráter mercantilista, na qual o objetivo é negociar ganhos e perdas." A participação de Amorim, que até o ano passado era o representante brasileiro junto à OMC, onde presidiu o Conselho para o Comércio de Serviços, serviu como único contraponto no evento, que foi dominado por graduados representantes da indústria de serviços dos Estados Unidos e da União Européia (UE). Segundo os argumentos dos europeus e norte-americanos, a queda de barreiras no setor de serviços deve gerar benefícios para os países mais pobres. Um estudo do International Finances Services, entidade que promove os interesses do setor financeiro britânico e que foi um dos patrocinadores do seminário, a liberalização nos países em desenvolvimento "gera maior crescimento econômico, reduz a pobreza, diminui a dependência nos produtos primários". O ex-subsecretário para comércio internacional dos Estado s Unidos e principal negociador dos Estados Unidos entre 1995 e 2001, Stuart Eizenstast, que participou do evento, ressaltou que a liberalização dos serviços "é um dos principais focos da nova rodada de Doha." Amorim disse que o impacto da globalização nos países em desenvolvimento deve ser visto sob diferentes ângulos. Segundo ele, a maior abertura do comércio mundial gera ganhos econômicos, mas não pode ser feita de forma unilateral. "É preciso haver reciprocidade." Ao descrever a liberalização do setor financeiro no Brasil, Amorim forneceu dados de uma pesquisa que, segundo ele, deve ser divulgada em breve. De acordo com o estudo, os ativos dos bancos estrangeiros no país cresceram de menos de 0,1% em 1992 para 9,7% em 1997. No mesmo período, o número de bancos estrangeiros passou de 7% para 22% do total de instituições do setor. As importações de serviços no País subiram de US$ 6,7 bilhões no início da década de 90 para US$ 12,6 bilhões no ano 2000. Já as exportações cresceram de US$ 3,7 bilhões para US$ 8,7 bilhões, o que resultou num déficit de pelo menos US$ 4 bilhões. "O Brasil seguiu a tendência da globalização, abrindo seu mercado", disse Amorim. O embaixador, no entanto, frisou que a abertura do setor de serviços precisa ser acompanhada da queda de subsídios e barreiras comerciais nas nações ricas. Além disso, os países em desenvolvimento precisam a respeitar a capacidade de autonomia e auto-regulamentação dos países mais pobres. Com exemplo, citou um editorial publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, na segunda-feira passada, que comenta o impacto da ofensiva norte-americana e européia sobre o setor de serviços no Brasil e a necessidade de o país ter uma estratégia definida para defender seus interesses fundamentais. "Trata-se de uma opinião veiculada por um jornal tradicional, sério, moderado, pró-mercado e não uma publicação nacionalista", disse. "Isso mostra o grau de preocupação e a sensibilidade do tema." Segundo Amorim, as nações ricas nos últimos anos adotaram postura muito agressiva na negociação dos setores de serviços. "Me recordo que nas reuniões da OMC sobre serviços, os representantes dos países em desenvolvimento mais pareciam observadores participando dos encontros da OCDE", afirmou. Segundo ele, a nova rodada multilateral de comércio deveria permitir, ao contrário do que ocorreu na Rodada do Uruguai, a realização de negociações intersetoriais. "Os países em desenvolvimento não têm muito o que ganhar na negociação dos servicos, mas sim em outros setores, como agricultura, texteis", disse. "Esperamos que nessa nova rodada seja possível negociações entre diferentes setores, um cruzamento de barganhas, que poderá beneficiar a todos." O embaixador observou que os países em desenvolvimento "precisam também fazer melhor o seu dever de casa", avaliando os seus interesses e estabelecendo estratégias claras de negociação. Já os países ricos, por sua vez, "devem transformar as suas promessas em atos concretos". Stuart Eizenstast salientou que as negociações na OMC "não serão fáceis". Segundo ele, os países em desenvolvimento, "que estão totalmente determinados a terem suas vozes ouvidas", têm as suas próprias prioridades. "Uma das quais eu entendo que seja que os serviços tenham um componente local de propriedade". Ele criticou as organizações não-governamentais que que alegam que a liberalização dos serviços prejudicam os interesses dos países em desenvolvimento. "Essa visão é equivocada", afirmou. "Os países em desenvolvimento vão beneficiar-se do acesso aos modernos serviços financeiros, profissionais e de telecomunicações, que geralmente não estão disponíveis localmente ou na abrangência necessária". Como exemplo, ele citou a abertura do comércio naval no Chile para empresas estrangeiras, "que levou ao uso de novas tecnologias de refrigeração e ao crescimento das exportações de fruta fesca e peixe". Eizenstast disse que a indústria de serviços é cada vez importante para qualquer país, independente de seu estágio de desenvolvimento. Nos Estados Unidos e na União Européia, o setor representa mais de 60% do PIB. Nos países em desenvolvimento, essa participação varia entre 44% e 54%, mas está em alta. Ao longo da última década, as exportações de serviços dos países em desenvolvimento dobraram, passando de 14,5% para 18,9% do volume global. Ele observou, no entanto, que "o comércio de serviços continua sendo obstruído por todos os tipos de barreiras e restrições".