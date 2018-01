Celso Amorim considera ´positiva´ renovação do SGP O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, considerou "positiva" a decisão do Senado dos Estados Unidos de renovar por dois anos o Sistema Geral de Preferências (SGP) e, especialmente, de manter integralmente os benefícios desse mecanismo para o Brasil. Trata-se de um sistema unilateral, previsto nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), que autoriza as nações mais desenvolvidas a reduzir as tarifas de importação para produtos de economias emergentes e pobres. Em 2005, cerca de 15% das exportações brasileiras para o mercado americano foram favorecidas por esse ganho adicional de competitividade. "A renovação do SGP prova que houve racionalidade do Congresso americano. Não faria sentido retirar o Brasil desse mecanismo. Além de discriminatória, a exclusão afetaria justamente as exportações aos Estados Unidos de companhias de origem americana instaladas no País", afirmou Amorim, ao final da 2ª Reunião de Cúpula da Comunidade Sul-americana de Nações (Casa). "Isso (a prorrogação) foi resultado do esforço de todo mundo. Mas prevaleceu a racionalidade", completou, referindo-se às gestões do Itamaraty e de entidades como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Nos últimos meses, as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos indicavam que o País conseguiria apenas manter uma parte dos atuais produtos beneficiados pelo SGP, entre os quais o etanol, de especial interesse do mercado americano. O SGP não chega a ser uma substancial concessão dos Estados Unidos em termos de acesso a produtos de países em desenvolvimento a seu mercado. No ano passado, o total de itens favorecidos pelo SGP, de todos os países beneficiados, não alcançou 2% do total de bens comprados no exterior. No caso do Brasil, permitiu acesso facilitado ao mercado americano de produtos no valor de US$ 3,6 bilhões. Para a diplomacia brasileira, a retirada do Brasil desse mecanismo não chegaria a causar sério dano às exportações. Mas colocaria o País em um sério risco de ser discriminado, caso os Estados Unidos mantivessem no SGP parceiros em grau equivalente de desenvolvimento, como a Índia. Inevitavelmente, essa situação tenderia levar o governo brasileiro a reclamar à OMC, o que desgastaria as relações com os Estados Unidos, num momento em que se espera um sinal de Washington para que possam ser retomadas as negociações de liberalização comercial da Rodada Doha.