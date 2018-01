Celso Amorim se reúne em Roma com comissário de Comércio da UE O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, reuniram-se hoje em Roma para superar as diferenças que bloqueiam o relançamento da nova rodada de negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). Amorim e Mandelson conversaram na sede da embaixada do Brasil em Roma. O encontrou durou quatro horas e no final eles afirmaram que a reunião foi "frutífera", embora ainda não se tenha chegado a um acordo. O ministro brasileiro e o comissário europeu disseram que seria conveniente incluir outros ministros de países-membros da OMC nas negociações para avançar sobre a agenda da reunião ministerial da organização de dezembro em Hong Kong. A reunião de hoje foi realizada após uma semana em que os membros da OMC constataram a necessidade de baixar as expectativas de Hong Kong, por não haver o suficiente consenso e por não restar tempo para cumprir os objetivos fixados inicialmente na Rodada de Doha sobre a liberalização do comércio mundial.