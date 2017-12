Celso Furtado é homenageado em Paris O economista Celso Furtado, recentemente falecido, está sendo homenageado hoje, na Maison de L´Amérique Latine em Paris, durante um encontro de economistas e cientistas políticos, entre eles, Allan Tourraine; o economista Ignacy Sachs; e o ex-diretor geral das Nações Unidas, Javier Perez de Cuelhart. Várias vezes ministro no Brasil, Celso Furtado, foi um dos criadores da influente escola de pensamento estrutural de desenvolvimento, a Cepal, que apareceu no Brasil durante as décadas de 50 e 60, e tendo sido também um dos teóricos da Teoria do Desenvolvimento na América Latina.