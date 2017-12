Celso Lafer fará parte de comitê consultivo da OMC O ex-chanceler Celso Lafer foi escolhido para fazer parte de um seleto grupo de intelectuais, empresários e políticos que irá fazer sugestões sobre como fortalecer o sistema multilateral do comércio no futuro e quais reformas serão necessárias para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) possa responder aos desafios. Montado pelo diretor da entidade máxima do comércio, Supachai Panitchpakdi, o grupo concluiu seu primeiro encontro ontem em Genebra e até o final de 2004 irá divulgar um relatório com as recomendações. Juntamente com Lafer, Supachai escolheu outras sete personalidades, entres eles Peter Sutherland, ex-diretor da OMC e ex-comissário da União Européia (UE). John Jackson, professor da Georgetown University nos Estados Unidos, Niall Fitzgerald, presidente da Unilever, e o economista indiano Jagdish Bhagwati também fazem parte do grupo. Segundo Lafer, a eventual ampliação das competências da OMC nos próximos anos será um dos temas que o grupo irá avaliar. Áreas como investimentos, concorrência e compras governamentais poderão fazer parte da entidade, que deixaria de tratar apenas da circulação de bens. O sistema de solução de disputas da OMC, o crescente número de países que estão entrando no clube do comércio internacional, a relação da OMC com o Fundo Monetário Internacional e o futuro papel do diretor-geral também serão avaliados pelo grupo.