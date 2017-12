Celular avisa a hora em que os fiéis devem rezar A criatividade dos fabricantes de telefones celulares não tem limites. Depois de inventarem aparelhos cravejados de brilhantes para mulheres e versões infantis que permitem aos pais monitorarem por onde andam seus filhos, agora apostam nos celulares muçulmanos. Lançados pela coreana LG e por uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, a Ilkone, os telefones ajudam os fiéis a encontrarem a direção certa (qiblah) de Meca para fazerem suas orações, trazem uma versão eletrônica do Alcorão e têm um conversor do calendário árabe (hijri) para o gregoriano. Uma distribuidora da Nokia no mundo árabe, a Cellucom, oferece um programa para celulares que lembram os fiéis da hora da reza. O mercado para celulares islâmicos é um mundo a ser explorado. Estima-se que apenas nos países dos Oriente Médio e norte da África sejam 35 milhões de assinantes dos serviços de telefonia móvel, um número que apresenta uma média de crescimento de 13 a 15 milhões de assinantes por ano. Não estão incluídos nas contas os milhões de potenciais compradores de outros países da Ásia e os que vivem na Europa. Os aparelhos têm um apelo especial para muçulmanos viajantes, já que permitem localizar a direção da cidade de Meca de qualquer ponto do planeta. Graças a um software de localização por GPS acoplado a uma bússola embutida no aparelho a localização é feita com precisão indiscutível. O primeiro celular com esse dispositivo, o LG-G5300 Qiblah foi exibido no fim do ano passado pela coreana LG. Agora a tecnologia evoluiu. A Ilkone começou a vender no mês passado um modelo mais avançado, com uma versão bilíngüe em árabe e inglês do Alcorão gravado na memória. Um mecanismo de busca eletrônica permite achar com facilidade os trechos das escrituras. As operadoras locais também lucram com a onda islâmica e oferecem serviços como canções religiosas (nasyid), calendário de jejum para a festa do Ramadã e conexão wap com os horários de preces no mundo árabe.