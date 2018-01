Celular: compre equipamentos e evite multas Sai mais em conta comprar aparatos para falar ao celular sem ter de levá-lo ao ouvido do que pagar as multas de trânsito. A infração, prevista no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, é considerada média e representa multa de R$ 85,12 e mais 4 pontos no prontuário do motorista. A partir de R$ 29,00, por exemplo, é possível adquirir um fone de ouvido da BCP, sem adaptador, para aparelhos Motorola. Os preços variam de acordo com a sofisticação dos modelos e com o tipo de telefone ao qual os equipamentos se adaptam. Há fones por até R$ 49,00, como um dos modelos oferecidos pela Telesp Celular, que também vem com um microfone. Até os ambulantes vendem os aparelhos nos sinais de trânsito, ainda que de procedência duvidosa e sem garantia de bom funcionamento e durabillidade. É possível encontrar vários modelos de fones de ouvido e de viva-voz por preços mais baixos. "O preço desses aparelhos não compensa o risco de acidentes", diz o colaborador da Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP) José Heitor do Amaral Gurgel. Ele acredita que em pouco tempo as pessoas vão deixar de usar o telefone, por causa do aumento da fiscalização, como ocorreu com o cinto de segurança. Gravador também é opção Esses equipamentos custam um pouco mais caro do que os fones. Os da Telesp variam de R$ 79,00 a R$ 89,00 e os da BCP têm preços entre R$ 60,00, sem gravador, e R$ 105,00, com gravador e caixa de som. Ainda assim, o valor das multas compensa o investimento para quem precisa falar no trânsito. A BCP, que vende tanto fones de ouvido quanto aparelhos de viva-voz, não tem estimativas de aumento de vendas desses acessórios. De acordo com sua Assessoria de Imprensa, a empresa não divulga informações sobre o número de aparelhos vendidos por questões estratégicas.