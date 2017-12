Celular CRT fará troca de ações com Telefónica A Telefónica Móviles, unidade de celulares do grupo espanhol Telefónica, anunciou um plano para adquirir 100% do controle acionário da Celular CRT, que opera no Rio Grande do Sul. Em troca, os atuais acionistas da CRT devem receber até agosto ações da Telefónica Móviles na proporção de 4 por 54. Para absorver esses novos acionistas brasileiros, a empresa espanhola aprovou a ampliação de seu capital em 112 milhões de ações, o que equivale a US$ 920 milhões. Além disso, a operação prevê uma associação com a Portugal Telecom (controladora da Telesp Celular) para a operação no Brasil, na Tunísia e na Europa. Para valer no Brasil, essa medida ainda depende da aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que espera que a Telefônica brasileira cumpra suas metas de investimentos e qualidade na telefonia fixa.