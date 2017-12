Celular CRT não irá reajustar tarifas A Telefônica Celular do Rio Grande do Sul (Celular CRT) informou hoje que não irá repassar para suas tarifas o recente reajuste autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo o comunicado da empresa, apesar de autorizada para reajustar as tarifas em 8,25%, a Telefônica Celular do Rio Grande do Sul não irá repassar este aumento para os consumidores. O comunicado não informa os motivos da decisão. A companhia acrescenta que possui dez planos de preços para o sistema pós-pago e três para o pré-pago. A Celular CRT conquistou 1,282 milhão de clientes até o terceiro trimestre deste ano, sendo 558 mil no serviço pós-pago e 724,6 mil no pré-pago. Seu lucro líquido somou R$ 49,7 milhões nos nove primeiros meses de 2000.