Celular da BCP indica horário de tarifa reduzida A BCP indicará no visor do celular os horários em que passam a valer as tarifas reduzidas para os assinantes. Os aparelhos trarão no visor a mensagem Tarifa Reduzida nos horários em que os usuários recebem descontos de até 30%. O período de tarifação reduzida é de segunda-feira a sábado, das 21h às 7h do dia seguinte, e durante todo o dia aos domingos e feriados nacionais. A expectativa, segundo a empresa, é elevar o número de ligações no horário noturno. Hoje, 24% das ligações são realizadas à noite.