Celular é campeão de vendas no Dia dos Pais Segundo apurou a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), os telefones celulares foram os "campeões de venda" no Dia dos Pais, e foram seguidos por presentes que custam em média R$ 35. Também mereceram destaque sapatos, camisas, perfumes, CDs, DVDs, ferramentas, carteiras e cintos. A Associação apontou também que as vendas do comércio varejista paulistano apresentaram crescimento médio de 4,6% no período que antecedeu o Dia dos Pais, na comparação com o mesmo período de 2004. De acordo com o levantamento da ACSP, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que indica as negociações a prazo, aumentaram 6%, enquanto as consultas ao Usecheque, que aponta as vendas à vista, apresentaram alta de 3,2%. "O SCPC ainda se mantém na média, mas percebemos que o cheque está mais fraco em relação aos meses anteriores. Isso já demonstra uma queda no ritmo das vendas", avaliou, em comunicado à imprensa, o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos. A associação destacou que o período que antecedeu o Dia dos Pais no ano passado foi menor do que o de 2005 e também foi importante para o aumento médio de 4,6% nas vendas. Enquanto, em 2004, a data foi comemorada no dia 8 de agosto, neste ano o segundo domingo do mês caiu no dia 14.