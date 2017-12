Celular: opções de tarifas e planos O consumidor pode cortar pela metade a conta mensal do telefone celular se souber tirar os benefícios dos planos alternativos que são oferecidos pelos operadoras existentes no País. O assinante que migrar do Plano Básico (que tem tarifas controladas pelo governo) pode também obter vantagens nos interurbanos. Um minuto de conversa nestes planos chegar a ficar 61,70% mais barato se comparado com um plano de tarifa convencional. Esta mudança de comportamento das empresas é fruto da disputa acirrada pelos clientes. O ataque é tão intenso que um alto funcionário da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu oferta para mudar de operadora. A proposta da concorrente revelou inclusive o perfil de consumo do assinante, dados que considerados sigilosos por parte da outra empresa. Na média nacional, a economia mensal com o celular nestes planos pode chegar 25%, segundo a Associação Nacional dos Prestadores do Serviço Móvel Celular (Acel), entidade que reúne as 43 operadoras de telefonia celular do Brasil. O presidente da Acel, Luiz Alberto Garcia, disse ao Estado que cada consumidor deve descobrir o próprio perfil de uso do serviço para adquirir a estes planos. Segundo Garcia, as operadoras colocam à disposição consultores que podem auxiliar o cliente a gastar menos com o celular. O vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Luiz Francisco Tenório Perrone, assegurou que foram aprovados 854 planos de serviços, sendo que 723 planos (sistemas pós-pago e pré-pago) estão à disposição dos clientes. Operadoras preparam novas alternativas Nos últimos meses, têm sido intensos os pedidos das operadoras de telefonia celular das bandas A e B pela aprovação dos chamados planos alternativos. Após a aprovação, estes produtos são colocados no mercado com ampla campanha de marketing. Isso transformou-se num atrativo para que as empresas possam conseguir aumentar a base de consumidores. Planos noturnos são mais baratos Especialistas reconhecem que uma pessoa que usa o celular à noite gastará muito menos nos Planos Noturnos colocados à disposição do que os Planos Básico. Um cliente que usa o celular exclusivamente à noite, por exemplo, no Estado de São Paulo, pode ter uma economia entre 43,01% e 48,50% em comparação ao plano convencional, no plano noturno, oferecido pela maior parte das operadoras. Porém, este pacote só é interessante se as ligações forem feitas entre 21h e 9h ou no dia todo nos fins de semana e feriados nacionais. Fora deste período, o custo sobe significativamente, chegando a custar R$ 2,03 por minuto, mais caro do que no sistema pré-pago.