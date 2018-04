Celular: pré-pago deve ser cadastrado até 19/5 Os proprietários de aparelhos de celulares pré-pagos em São Paulo têm até o dia 19 de maio para realizar o cadastramento do seu telefone junto à operadora de telefonia celular. A obrigatoriedade foi regulamentada pelo governador do Estado, Geraldo Alckimin, no dia 20 de fevereiro. A lei estadual 11.058 tem como objetivo dificultar a ação de criminosos que utilizam celulares para comandar seqüestros, extorsões, ameaças e rebeliões em penitenciárias. O cadastramento dos aparelhos pode ser realizado por telefone. O usuário do telefone deve entrar em contato com sua operadora. Os clientes da Telesp Celular podem realizar seu cadastro pela Internet (veja o link abaixo), nas lojas autorizadas, digitando *5000 do seu celular ou para o número 1404 em qualquer telefone fixo. Na BCP, os usuários devem procuras as lojas autorizadas ou ligar para *611 do seu celular ou para o telefone 5509-6955. O cliente da operadora terá de fornecer seu nome, endereço, número do RG e do CPF. A empresa informa, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que 51% de base de clientes já está cadastrada. Multa Os dados do cadastramento servirão para auxiliar a Secretaria de Segurança Pública na investigação de ações criminosas. Os usuários de celular que não realizarem o cadastramento até o dia 19 de maio estarão sujeitos a multas que variam entre 100 e 500 UFESPs - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo -, fixada em R$ 10,52 cada. O governo estadual estima que existem cerca de seis milhões de aparelhos em São Paulo. Os proprietários que tiverem os celulares roubados ou furtados devem informar à operadora e registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia mais próxima.