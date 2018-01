Celular também é brinquedo de criança No começo, o celular de qualquer criança é de plástico. Depois, é o aparelho antigo dos pais. Logo em seguida (mesmo), eles viram donos do próprio aparelho. E esse "status" tem sido conquistado cada vez mais rápido. Em São Paulo, mais de um milhão de crianças entre 8 e 13 anos já têm um celular. Precoce, essa geração maneja as teclas e os comandos com mais habilidade que muito marmanjo. Telefone fixo virou peça de museu. Ele costuma ser acionado somente em último caso. Esse já é um ato quase involuntário no dia-a-dia de Luís Felipe Labriola, de 13 anos. "Todos os meus amigos têm celular. Quando quero falar com eles, ligo do meu telefone direto para o celular deles. Tento o fixo só no final", conta o garoto, que gasta mais do que o irmão mais velho. Leia mais no JT