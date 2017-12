Celular: Tele Centro Oeste reajustará tarifas A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou o reajuste de até 8,25% nas tarifas de telefonia celular da Tele Centro Oeste que opera na banda A, nos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, além do Distrito Federal. Com o reajuste, o preço da cesta básica passa de R$ 80,53 para R$ 87,17. A operadora poderá aplicar o reajuste após anunciar o aumento em dois jornais de grande circulação nos Estados em que opera, por dois dias consecutivos.